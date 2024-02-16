Президент Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане

Президент РФ Владимир Путин назначил в Татарстане 14 новых судей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, судьей Азнакаевского городского суда стал Альберт Сибатров, Аксубаевского районного суда –Люция Зайниева, Арского районного суда – Анна Крайнова, Нижнекамского городского суда – Динара Гарифуллина, в Набережночелнинском городском суде — это Ренат Гарифуллин и Ольга Кислякова. В свою очередь в Казани назначены новые судьи Вахитовского районного суда Юлдуз Гайзетдинова и Ландыш Шигабутдинова, Приволжского районного суда Дмитрий Ткачев и Ришат Шайхиев и Советского районного суда Разия Зимагулова.

Кроме того, новые судьи появились и в Арбитражном суде Татарстана – Айрат Галимов, Альбина Мирсаетова и Инна Фомина.