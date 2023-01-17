Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку

Вьетнамский Президент Нгуен Суан Фук ушел в отставку. Об этом пишет портал VnExpress.

Отмечается, что отставку принял Центральный комитет Коммунистической партии страны на внеочередном заседании.

«Отчетливо осознавая свою ответственность перед партией и народом, господин Фук подал заявление об уходе с назначенных ему должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию», — сказано в заявлении Центрального комитета.

Как уточняет ТАСС, Президент решил покинуть свой пост из-за коррупционного скандала в Правительстве.