Президент Венгрии заявила о скорых переменах в урегулировании на Украине

В скором времени в ситуации вокруг Украины произойдут изменения, уверена Президент Венгрии Каталин Новак. В беседе с Il Messaggero она заметила, что миссия посланника Папы Римского кардинала Дзуппи «должна сработать».

«Он (Папа Римский – прим. Т-и) хочет общаться со всеми. Я уверена в этом пути и очень надеюсь, что придет время, когда он будет играть ключевую роль в мирных переговорах», — поделилась лидер Венгрии.

Ранее Новак встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским и предложила Венгрию в качестве посредника для начала диалога по мирным переговорам.

«Я абсолютно согласна с Папой Франциском, даже если я не могу сделать публичное заявление о наличии конкретного мирного плана. Я по-прежнему убеждена, что сейчас мы ближе к осуществлению этого плана, мы уже говорили об этом с понтификом во время его последней поездки в Будапешт, четыре месяца назад, но большего я сказать не могу», — заявила Президент Венгрии.