news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
12 января 2023  07:35

Президент Венгрии заявила, что НАТО должна оставаться в стороне от украинского конфликта

news_top_970_100

Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла Североатлантический альянс от втягивания в конфликт на Украине. Об этом она сказала на встрече с иностранными послами, работающими в стране, передает РИА Новости.

«В этом вопросе нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы», – заявила венгерский лидер, говоря о конфликте на Украине.

По ее мнению, организация Североатлантического договора должна «оставаться в стороне от войны», лидерам альянса «нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт». Каталин Новак призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное