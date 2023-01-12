Президент Венгрии заявила, что НАТО должна оставаться в стороне от украинского конфликта

Президент Венгрии Каталин Новак предостерегла Североатлантический альянс от втягивания в конфликт на Украине. Об этом она сказала на встрече с иностранными послами, работающими в стране, передает РИА Новости.

«В этом вопросе нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы», – заявила венгерский лидер, говоря о конфликте на Украине.

По ее мнению, организация Североатлантического договора должна «оставаться в стороне от войны», лидерам альянса «нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт». Каталин Новак призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма