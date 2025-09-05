Президент Узбекистана пригласил Трампа в Ташкент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и пригласил его в Ташкент. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В ходе беседы лидеры обсудили укрепление двустороннего партнерства и расширение сотрудничества в области безопасности, включая борьбу с терроризмом, экстремизмом и нелегальной миграцией.

Дональд Трамп положительно оценил реформы в Узбекистане, направленные на модернизацию экономики и повышение уровня жизни населения. В свою очередь, Шавкат Мирзиеев отметил успехи администрации Трампа во внутренней и внешней политике и подчеркнул вклад США в мирное разрешение международных и региональных конфликтов.

«Телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента США Дональда Трампа прошел в открытой, конструктивной и дружественной атмосфере», – говорится в сообщении пресс-службы.