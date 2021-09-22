Президент уволил первого заместителя генпрокурора России
Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана от занимаемой должности. Указ опубликован 21 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что Буксман освобождается от должности с 15 сентября текущего года.
Александру Буксману 15 сентября исполнилось 70 лет. Этот возраст является предельным для службы в Генеральной прокуратуре.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин назначил нового заместителя министра юстиции РФ.