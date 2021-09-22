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Ру Тат
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22 сентября 2021  09:31

Президент уволил первого заместителя генпрокурора России

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Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана от занимаемой должности. Указ опубликован 21 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Буксман освобождается от должности с 15 сентября текущего года. 

Александру Буксману 15 сентября исполнилось 70 лет. Этот возраст является предельным для службы в Генеральной прокуратуре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин назначил нового заместителя министра юстиции РФ.

#кадровые перестановки #владимир путин #генеральная прокуратура
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