Президент уволил первого заместителя генпрокурора России

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана от занимаемой должности. Указ опубликован 21 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Буксман освобождается от должности с 15 сентября текущего года.

Александру Буксману 15 сентября исполнилось 70 лет. Этот возраст является предельным для службы в Генеральной прокуратуре.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Путин назначил нового заместителя министра юстиции РФ.