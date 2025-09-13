Президент «Урала» заблокировал трансфер Ильи Ишкова в «Рубин»

Фото: fc-ural.ru

Переход игрока «Урала» Ильи Ишкова в казанский «Рубин» не состоялся из-за того, что президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заблокировал трансфер после того, как узнал, что у футболиста есть агент. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным журналиста, переход игрока должен был состояться за 200 млн рублей, но сорвался. Иванов узнал, что у игрока есть агент Роберт Тунян. Карпов пишет, что из-за этого Иванов вышел из себя, поскольку он сам занимался делами полузащитника. В итоге президент «Урала» заблокировал сделку.

В нынешнем сезоне 20-летний воспитанник «Урала» сыграл в восьми матчах Первой лиги и отдал 2 результативные передачи.