Президент УНИКСа о коронавирусе в команде: «Пока даже 8 бойцов на Евролигу не набирается»

Президент баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачёв рассказал о состоянии здоровья казанской команды, часть игроков которой заболели коронавирусом.

«Обстановка у нас как у всех. Если наши игры отложили, значит есть повод. Часть заболела, у части травмы были, но сейчас готовимся к возвращению. Пока не могу сказать, что у нас всё хорошо, потому что в любой момент ситуация может измениться в худшую сторону. Мы вынуждены были перенести игру в Италии против "Милана". Пока даже 8 бойцов не набирается для выезда на матч Евролиги.

Спасибо Евролиге, что идёт навстречу всем участникам, но я бы на месте организаторов не только разрешал переносы, но и сделал дней 10 паузы для всех участников. Дело не только в том, что люди болеют. После болезни тоже надо какое-то время для восстановления. Я сам болел и лежал в больнице и знаю, насколько серьёзная эта болезнь. В таком режиме с постоянными играми мы все можем запороть игроков от сердца до лёгких» - цитирует Богачева Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что Евролига перенесла матч УНИКСа против «Милана». Эта встреча стала для казанцев уже третьей перенесенной подряд в 2022 году.