Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что Мэйо покидает команду

Президент УНИКСа Евгений Богачев объявил, что казанский клуб принял решение расстаться с американским защитником О Джей Мэйо. Игрок провел один сезон в столице Татарстана, в среднем набирая 7,7 очка и 2,3 подбора в Единой лиге ВТБ.

«Мэйо не остается в УНИКСе, его контракт подошел к концу. Он хорошо проявил себя. Можно сказать, что оправдал наше доверие. А его победный бросок в третьем овертайме матча с ЦСКА войдет в историю нашего клуба и Единой лиги. Жаль, что сыграть в полную силу в плей-офф ему помешали травмы», – приводит слова Богачева «Спорт-Экспресс».

Мэйо был 3-м номером драфта НБА и провел в этой лиге 547 матчей, выступая за «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки». Его статистика за карьеру — 13,8 очка, 3,1 подбора, 2,9 передачи и 1 перехват в среднем за матч, при реализации с игры 42,9 процента и трехочковых 37,3 процента.

В 2016 году игрок был дисквалифицирован в НБА на два года за употребление наркотиков.