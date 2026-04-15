Президент УНИКСа Евгений Богачев вошел в число лучших топ-менеджеров России

Президент казанского баскетбольного клуба УНИКС Евгений Богачев стал одним из лидеров престижного рейтинга «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии – 2026». Об этом накануне сообщил журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», представивший второй независимый список ведущих руководителей сферы. Об этом сообщает пресс-служба УНИКСа.

Евгений Богачев занял почетное второе место в ключевой номинации — «Лучший менеджмент профессионального клуба». Высокая позиция в рейтинге подтверждает эффективность управления казанской командой и ее стабильные позиции в элите российского баскетбола.

Рейтинг формировался на основе мнений ведущих спортивных управленцев со всей страны, что делает премию объективным отражением признания внутри профессионального сообщества.

Напомним, под руководством Евгения Борисовича УНИКС не только ежегодно претендует на самые высокие места в Единой лиге ВТБ, но и остается одним из самых финансово стабильных и медийно привлекательных клубов Татарстана. Прошлый сезон УНИКС в очередной раз завершил в числе медалистов, выиграв бронзовые медали. На прошедших выходных казанцы взяли серебро в коммерческом турнире Winline Basket Cup.