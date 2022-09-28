Президент УНИКСа Богачев: «США призвало американцев покинуть Россию? У нас все на месте»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев рассказал о готовности команды к старту сезона Единой лиги, а также прокомментировал новость о том, что посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию.

Напомним, в составе УНИКСа выступают американцы Джален Рейнольдс, Дэрил Мэйкон, Энтони Браун и Винс Хантер.

«США призвало американцев немедленно покинуть Россию? Я пока не читал эту новость. Но судя по всему, это такая же рекомендация, как было весной. Не обращаю внимания. В данный момент все наши американские легионеры находятся на своем месте в УНИКСе», – заявил Богачев корреспонденту «ТИ-Спорт».

Также функционер заявил, что никто из российских баскетболистов команды не получал повестки из военкомата.

«Нет, пока никто не получал. По запросу Министерства спорта России мы дали соответствующие списки. Но пока опять же никаких решений по этому вопросу нет.

Готовность УНИКСа к старту сезона? Готовность процентов на 80. Неплохую игру показали на недавнем Суперкубке, заняли третье место. Причем обыграли сербский «Партизан» в стыковом матче, который тренирует знаменитый Желько Обрадович. А беспокоит травма Мэйкона, полученная как раз в игре с «Партизаном». Думали, выбыл надолго, но вроде бы не все так страшно. Так что в целом готовы более или менее», – подчеркнул Богачев.

Напомним, в первом туре чемпионата Единой лиги УНИКС сыграет 2 октября в гостях с действующим чемпионом, питерским «Зенитом».