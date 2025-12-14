news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 декабря 2025 13:12

Президент УНИКСа Богачев прокомментировал возможное продление контракта со Шведом

Читайте нас в
Телеграм
Президент УНИКСа Богачев прокомментировал возможное продление контракта со Шведом
Фото: unics.ru

Президент УНИКСа Евгений Богачев в беседе с «Матч ТВ» рассказал, ведутся ли переговоры с защитником Алексеем Шведом о продлении контракта.

«Пока этим вопросом не занимались. Мы пока все в игре. Но Швед нам нравится, он хорошо играет. Думаю, если найдём общий язык, мы продлим контракт. Мы в ближайшее время к этому вопросу вернёмся. Когда именно это может произойти? Возможно, уже на следующей неделе. Наверное, пора уже поговорить», – сказал Богачев.

Алексей Швед присоединился к УНИКСу в начале ноября 2025 года. Баскетболист подписал с казанцами двухмесячный контракт.

#БК Уникс
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»

Земляки о гибели главы Шереметьевского сельского поселения: «Мы осиротели»

13 декабря 2025
Кейс Минниханова в Дубае, выбор «Татспиртпрома» и триггер для Путина: акценты недели

Кейс Минниханова в Дубае, выбор «Татспиртпрома» и триггер для Путина: акценты недели

13 декабря 2025