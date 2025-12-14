Президент УНИКСа Богачев прокомментировал возможное продление контракта со Шведом

Фото: unics.ru

Президент УНИКСа Евгений Богачев в беседе с «Матч ТВ» рассказал, ведутся ли переговоры с защитником Алексеем Шведом о продлении контракта.

«Пока этим вопросом не занимались. Мы пока все в игре. Но Швед нам нравится, он хорошо играет. Думаю, если найдём общий язык, мы продлим контракт. Мы в ближайшее время к этому вопросу вернёмся. Когда именно это может произойти? Возможно, уже на следующей неделе. Наверное, пора уже поговорить», – сказал Богачев.

Алексей Швед присоединился к УНИКСу в начале ноября 2025 года. Баскетболист подписал с казанцами двухмесячный контракт.