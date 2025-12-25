news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 25 декабря 2025 18:47

Президент УНИКСа Богачев прокомментировал подписание контракта со Шведом

Читайте нас в
Телеграм
Президент УНИКСа Богачев прокомментировал подписание контракта со Шведом
Фото: unics.ru

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал подписание нового контракта с разыгрывающим защитником Алексеем Шведом и раскрыл некоторые стороны соглашения.

– Насколько легко договорились с Алексеем по новому контракту?

– Легко. Мы ориентиры примерно знали, с агентами Алексея и раньше общались. И ему у нас понравилось, и публика его очень хорошо воспринимает, и партнеры по команде с большим уважением к нему относятся. Но он не позволяет игрокам называть себя по имени и отчеству (смеется). Это молодые игроки наши хотели так обращаться к Шведу. Что и говорить, Алексей — очень хороший разыгрывающий. Без него нам было бы трудно: тогда бы только один Кулагин оставался. Есть травмированные. В общем, подписали до конца сезона.

– Сейчас зарплата Шведа выше, чем в предыдущем контракте с УНИКСом?

– Чуть‑чуть, немножечко. Ничего заоблачного, разумеется, нет. Все приемлемо, – рассказал Богачев в интервью «Матч ТВ».

В настоящий момент 37-летний баскетболист с казанским клубом связан обязательствами до конца сезона-2025/26. Предыдущий контракт был рассчитан на два месяца. За это время Швед в составе УНИКСа в среднем за игру набрал 9 очков, сделал 2,9 подбора и 6,8 передачи в девяти матчах.

Алексей Швед является четырехкратным чемпионом России, победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ, бронзовым призером Олимпийских игр и чемпионата Европы.

После 17 игра УНИКС занимает вторую строчку Единой лиги ВТБ, опережает его на одну ступень московское ЦСКА.

Ближайшую встречу в рамках регулярного чемпионата татарстанская команда проведет в Екатеринбурге против «Уралмаша» 28 декабря. Начало матча в 14:30 мск.

#БК Уникс #баскетбол #единая лига втб
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

Айдар Метшин исполнил желания детей из Альметьевска и Заинска в рамках «Елки желаний»

25 декабря 2025