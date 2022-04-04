Президент УНИКСа Богачев поддержал отказ сербов от акции Евролиги в пользу Украины

Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал отказ баскетболистов сербского клуба «Црвена Звезда» принять участие в акции в поддержку Украины.

По словам функционера, в скором времени в акциях Евролиги перестанут участвовать не только баскетболисты сербского клуба.

«Правильно сделали. Думаю, скоро не только баскетболисты "Црвены Звезды" не будут присоединяться к таким акциям. Все должно налаживаться, вставать на свои места. И спорт должен быть вне политики и политических заявлений», – цитирует Богачева ТАСС.

Напомним, ранее перед игрой регулярного чемпионата Евролиги против литовского «Жальгириса» баскетболисты «Црвены Звезды» отказались сфотографироваться с баннером в поддержку Украины. Стоит отметить, что в акции поддержки отказались принять участие не только сербы, но и два американца, форвард Аарон Уайт и защитник Нейт Уолтерс.