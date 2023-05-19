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Президент Украины Зеленский приедет на саммит «Группы 7» в Хиросиму
Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в саммите «Большой семерки» в японской Хиросиме. Об этом сначала сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, а затем подтвердили власти Японии.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква не исключил визита Зеленского в Японию, но заметил, что «всё будет зависеть от ситуации на поле боя».
Сначала источники в японском Правительстве сообщали, что украинский лидер присоединится к саммиту виртуально, для чего на саммите организовали дополнительную сессию.
Пригласивший Зеленского на саммит во время поездки в Киев Премьер-министр Японии Фумио Кисида также утверждал, что тот выступит на встрече в онлайн-формате.
Однако сейчас агентство Kyodo, сославшись на источник, передало, что Правительство Японии подтвердило приезд Президента Украины на саммит G7 в Хиросиме, который открылся сегодня утром и продлится до 21 мая.
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