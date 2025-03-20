Президент украинского футбольного клуба пытался сдать игрока в ТЦК

Фото: пресс-служба ФК "Ингулец"

Президент украинского футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк пытался сдать в ТЦК (структура, набирающая мужчин для службы в ВСУ) еще одного бывшего игрока этой команды, защитника Михаила Шершня, после того как тот отказался продлевать контракт. Об этом рассказал бывший капитан этой команды Александр Козак в эфире передачи «ТаТоТаке» на YouTube.

«В какой-то момент Василий Васильевич (Кобин – главный тренер «Ингульца», – прим. «ТИ-Спорт») решил, что Шершень ему в команде больше не нужен. При этом у Михаила заканчивался контракт, и ему поставили условие: или ты подписываешь новое соглашение на тех же условиях, или ты переходишь в U-19. Шершень отказался от нового контракта и попросил Василия Васильевича отпустить его. Главный тренер отправил его договариваться с Григорьевичем (Александр Поворознюк – президент ФК «Ингулец», – прим. «ТИ-Спорт»), а сам подговорил президента, наговорив ему всякого про Михаила, в том числе то, что тот якобы уже договорился с другим клубом.

Когда Шершень пришел к Григорьевичу, тот уже был настроен против него и Михаил выслушал много чего плохого о себе. А когда он все же договорился с президентом, что может покинуть «Ингулец», если заплатит определенную сумму, то напоследок услышал от Поворознюка: „Тех, кто плохо от нас уходят, мы отдаем ТЦК“. Потом пришли какие-то два человека и забрали Михаила. Но ему далось убежать – получилось так, что он успел сесть в свою машину и уехал», – сказал Козак в эфире YouTube-канала «ТаТоТаке».