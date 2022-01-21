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Спорт
21 января 2022  11:10
Артур Халилуллов

Президент UFC Уайт сообщил, когда Макгрегор проведет свой следующий бой

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Глава UFC Дана Уайт назвал сроки возвращения на ринг легендарного ирландского бойца Конора Макрегора. Напомним, что он потерял титул чемпиона в бою с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым, который уже завершил карьеру.

«Думаю, он вернется летом, хотя нельзя говорить наверняка. Все будет зависеть от его травмированной ноги и ещё миллиона событий, которые могут случиться до лета. Говорить на эту тему я уже устал. Когда Конор позвонит мне и скажет, что готов, тогда мы будем искать возможные варианты его возвращения», – сказал Уайт.

Конор Макрегор сломал ногу в последнем своем бою UFC против Дастина Порье. Инцидент произошел в первом раунде и завершился техническим поражениям для ирландца.

#конор макгрегор #смешанные единоборства
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