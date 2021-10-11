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Ру Тат
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11 октября 2021  09:52
Алексей Угаров

Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением самолета L-410

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Лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил телеграмму Президенту РТ Рустаму Минниханову с соболезнованиями по поводу авиакатастрофы, произошедшей накануне в Мензелинском районе республики.    

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с крушением самолета Л-410 вблизи города Мензелинска, повлекшим за собой человеческие жертвы и увечья. B этот трудный момент от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично прошу передать слова сопереживания и поддержки всем родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Бердымухамедов.

Самолет L-410, принадлежащий ДОСААФ России, потерпел крушение 10 октября в 9.11 утра под Мензелинском. На борту находились 22 человека, 16 из них погибли. 

#гурбангулы бердымухамедов #Авиакатастрофа в Мензелинске
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