Президент Туркменистана вручит автомобиль победительнице «Татар кызы – 2026»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Финал международного конкурса «Татар кызы – 2026» пройдет 7–8 октября в национальной туристической зоне «Аваза» в Туркменистане. Победительница получит автомобиль от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщил агентству «Интертат» руководитель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

По традиции финал конкурса проходит на родине победительницы предыдущего года. В 2025 году титул «Татар кызы» завоевала уроженка Туркменистана Алсу Рафикова.

«Победительнице автомобиль будет передан от имени Президента Туркменистана. Это также одна из особенностей конкурса в этом году. Со своей стороны мы выражаем большую благодарность за это», – сказал Шакиров.

Финал пройдет одновременно с международным женским форумом и заседанием Совета глав государств СНГ. По словам Шакирова, мероприятие состоится при поддержке Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Для проведения финала организаторам предоставили зал «Рухият».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одной из основных идей конкурса Шакиров назвал подготовку участниц к роли будущих матерей татарского народа. По его словам, современная татарская девушка должна продолжать традиции просветительниц конца XIX – начала XX века, воспитывать детей на родном языке и сохранять национальные традиции.

Председатель республиканской общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Всемирного конгресса татар и наставник конкурса Кадрия Идрисова отметила, что ответственность участниц не заканчивается после финала.

«Вы должны быть примером для всех татарских девушек, для татарских детей», – сказала Идрисова.

Она также призвала участниц воспринимать всех финалисток как победительниц независимо от итогового результата.

Победительница «Татар кызы – 2025» Алсу Рафикова, которая сейчас находится в Туркменистане, назвала проведение финала на своей родине большой удачей. По ее словам, конкурс позволил ей лучше узнать татарский язык и историю, а также приобрести новых друзей и знакомых.

«Провести конкурс у себя на родине – большое счастье. Есть и чувство волнения. Но я вижу подготовку организаторов и проделанную ими работу. Поэтому, думаю, все пройдет хорошо», – сказала Рафикова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заслуженный артист Татарстана, диктор и телеведущий Инсаф Абдуллин отдельно отметил роль семьи в сохранении родного языка. Он рассказал, что был впечатлен чистотой татарской речи Рафиковой, которая является представителем третьего поколения татар, живущих в Туркменистане.

«Каждую нацию воспитывает мать. Именно с учетом этого и организован конкурс. Вы можете сказать, что 12 девушками невозможно воспитать весь народ. Но, вернувшись в свои регионы, вы можете распространять эту идеологию», – сказал Абдуллин.

В этом году в программу конкурса впервые включили национальные проекты. По словам председателя дирекции международного конкурса «Татар кызы», руководителя комитета по специальным проектам Всемирного конгресса татар Алмаза Халиуллина, после финала участницы должны будут реализовать собственные проекты в своих регионах и странах.

«После завершения конкурса каждая из них должна создать такие проекты в своем регионе или стране. Этим будут заниматься организации национальных автономий и татарские центры. Мы надеемся, что эти проекты дадут новый импульс нашим соотечественникам, живущим в регионах и за рубежом», – сказал Халиуллин.

Финалистки отправятся в Туркменистан 30 сентября. До этого они в течение десяти дней проходили подготовку в Казани по хореографии, сценической речи, актерскому мастерству, вокалу и другим направлениям. В Туркменистане их также ждет недельный подготовительный этап.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На финале представят современную татарскую национальную моду. По словам Халиуллина, показ призван одновременно продемонстрировать современный национальный стиль и укрепить культурные связи между Татарстаном и Туркменистаном.

Ожидается, что в Туркменистан отправится делегация из Татарстана численностью около 180 человек.

В финале выступят 12 участниц, представляющих Татарстан, Удмуртию, Кировскую, Ленинградскую, Оренбургскую и Ульяновскую области, Москву и Санкт-Петербург, а также Кыргызстан, Турцию, Туркменистан и Узбекистан. Победительнице вручат переходящую корону «Татар кызы» и автомобиль.

Организаторами международного конкурса выступают Всемирный конгресс татар и дирекция конкурса при поддержке Правительства Татарстана.