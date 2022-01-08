Президент Туркмении Бердымухамедов поручил потушить газовый кратер «Врата ада»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов решил потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, который иностранные туристы называют «Врата ада». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Глава государства, выступая на заседании правительства по видеосвязи, дал соответствующее поручение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс.

«К тому же мы теряем ценное сырье, которое могли бы экспортировать и полученные средства направить на повышение благосостояние народа. В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется — привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь», — заявил Бердымухамедов.

По словам туркменского лидера, в районе Дарвазы уже на протяжении многих лет в большом количестве сгорает природный газ, «такое положение плохо влияет на экологию и здоровье людей, живущих неподалеку», подчеркнул он.

Кратер возник в пустыне Каракумы около села Дарваза в 266 километрах от столицы страны Ашхабада в 1971 году. Когда в поисках природного газа бурили скважину, произошел обвал. Геологи подожгли выходящий из провала газ, рассчитывая, что он за несколько дней полностью выгорит. Но огонь, привлекая туристов горит уже 50 лет. Кратер получил официальное название «Сияние Каракумов» в 2018 году. Бердымухамедов посещал его в августе 2019 году на спортивном автомобиле.

А путешественники называют кратер «Врата ада». Он представляет собой впадину диаметром около 60 метров и глубиной 20 метров, из которой вырываются огненные языки. Экскурсии к горящему кратеру особенно популярны в темное время суток. Сами туркмены считают, что в «Сиянии Каракумов» есть что-то мистическое и посещают его редко.