Президент Турции вылетел в Сочи на встречу с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел на переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Об этом в своем Telegram сообщает специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Отмечается, что встреча глав государств пройдет в так называемом «белорусском формате»: без подписанных документов и итоговых заявлений для представителей СМИ.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил Эрдогану посетить полуостров Крым во время визита в Россию, о чем сообщало ИА «Татар-информ».