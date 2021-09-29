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Ру Тат
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29 сентября 2021  12:10

Президент Турции вылетел в Сочи на встречу с Путиным

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел на переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Об этом в своем Telegram сообщает специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Отмечается, что встреча глав государств пройдет в так называемом «белорусском формате»: без подписанных документов и итоговых заявлений для представителей СМИ.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил Эрдогану посетить полуостров Крым во время визита в Россию, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Россия #Сочи #Владимир Путин #тайип реджеп эрдоган
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