Президент Турции анонсировал новую военную операцию в Сирии

Турция проведет новую антитеррористическую операцию на территории Сирии. Войска будут действовать против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и "Сил народной самообороны" (СНС) в Манбидже и Талль-Рифате, рассказал Президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Начинается новая фаза формирования (в Сирии) "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы Турции», - объявил Эрдоган (цитата по РИА Новости).

Президент Турции уточнил, что после этого аналогичные операции пройдут и в других районах Сирии. Он назвал действия Анкары законными шагами в сфере безопасности.