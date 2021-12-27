Президент Татарстана: «Я бы не смог работать журналистом»

Президент Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции с представителями СМИ сравнил свою работу и журналиста и поделился, что сам он не смог бы работать в журналистике.

Руководитель республики признался, что в работе Президента есть свои сложности, приходится часто слышать критику, но по динамике и стрессоустойчивости деятельность журналиста сложнее.

«Вот приходишь на работу, у меня только один стресс: сколько бумаг надо подписать. Я их подписал, и у меня удовлетворение. Все, я большой молодец! Я серьезно говорю, может немножко в шуточной форме», — поделился Президент.

По мнению Минниханова, журналист должен найти интересную тему, и не просто пересказать ее, а красиво подать. «Я бы не смог!» — признался руководитель Татарстана.

«Работа журналиста особая. Прежде всего, она оперативная. Нужно быстро все это делать. Немножко опоздал и все, уже неинтересно», — отметил руководитель республики.