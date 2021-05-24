Президент РТ Рустам Минниханов встретился с родителями детей, погибших в результате трагедии в казанской гимназии №175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.
На встрече также присутствовали родные погибших учителей, а также муфтий Татарстана и Митрополит Казанский и Татарстанский. Религиозные деятели прочитали поминальные молитвы.
Во время беседы Рустам Минниханов ответил на вопросы родителей, потерявших детей в трагедии. Помимо этого, Президент Татарстана обсудил с присутствующими организацию всесторонней помощи семьям погибших. По всем возникающим дополнительным вопросам Рустам Минниханов определил ответственными за их решение профильных министров.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что девятнадцатилетний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии № 175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы.
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Президент Татарстана встретился с родителями погибших при стрельбе в школе №175 детей
Президент РТ Рустам Минниханов встретился с родителями детей, погибших в результате трагедии в казанской гимназии №175. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.
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