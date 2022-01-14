Президент Татарстана встретился с представителями Татарстанской митрополии РПЦ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с архиереями Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви. На мероприятии обсуждались знаковые религиозные события прошлого года, поддержка межрелигиозного и межнационального мира в республике. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В частности, Рустам Минниханов напомнил о важном для всех христиан РТ и РФ событии 2021 года — открытии воссозданного Собора Казанской иконы Божией Матери, в котором принял участие Патриарх Кирилл. Это событие, отметил он, вызвало широкий общественный резонанс, найдя отклик в сердцах всех верующих.

Президент РТ добавил, что опыт совместной работы церкви и властей республики растет с каждым годом. «Многие проекты, направленные на укрепление мира и согласия в обществе, успешно реализованы. Многое еще предстоит сделать. Мы всегда поддерживали и готовы и далее оказывать поддержку традиционным религиозным объединениям в их общественно значимых делах», — заметил он.

В свою очередь, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл согласился, что воссоздание такого знакового места, как собор Казанской иконы Божией Матери, — это особое событие прошедшего года.

Во встрече, состоявшейся в здании Казанского епархиального управления, также приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — глава Департамента по вопросам внутренней политики Александр Терентьев и другие.