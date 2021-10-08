Президент Татарстана встретился с послом Словакии в России

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в России Любомиром Регаком, который прибыл в Казань для посещения матча Россия — Словакия.

«Спорт — он всегда объединяет. Наша задача за счет контактов на региональном уровне развивать отношения наших стран. Мы в любое время готовы принять бизнес делегации вашей страны», — сказал Рустам Минниханов, приветствуя гостя.

Любомир Регак отметил, что это его первый визит в Казань. По его словам, знакомство с регионами в работе посла сегодня приоритет, потому что именно взаимодействие с субъектами РФ позволяет укрепить отношения между двумя странами.

«Стороны также обменялись мнениями по игре», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Словакия — один из внешнеэкономических партнеров республики. На фоне пандемии коронавируса товарооборот в прошлом году упал на 42% и составил 303 млн долларов. Однако уже за полгода 2021 года он в три раза превысил показатели аналогичного периода за 2020-й, достигнув 425 млн долларов.