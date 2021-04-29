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Ру Тат
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29 апреля 2021  10:36

Президент Татарстана назвал приоритетом развитие сотрудничества со странами ЕАЭС

Президент Татарстана назвал приоритетом развитие сотрудничества со странами ЕАЭС
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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем. В ходе беседы он назвал приоритетным для республики развитие сотрудничества со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
 
Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий функционирования и развития странами Евразийского экономического союза, разработка предложений по дальнейшему совершенствованию интеграции. Новый персональный состав Коллегии ЕЭК, утвержденный на заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 года, приступил к работе 1 февраля 2020-го. Председателем коллегии был утвержден Михаил Мясникович.
 
«Внешнеэкономические и гуманитарные контакты со странами ближнего зарубежья относятся к приоритетным направлениям нашей работы. Со многими странами ЕАЭС у нас подписаны не только рамочные соглашения о сотрудничестве, но и детальные дорожные карты совместной работы. Успешно развивается взаимодействие на межрегиональном уровне», — заметил в ходе беседы с Михаилом Мясниковичем Рустам Минниханов.
 
Президент Татарстана подчеркнул, что развитие сотрудничества со странами Евразийского экономического союза является приоритетом международной и внешнеэкономической деятельности руководимого им региона. Минниханов регулярно посещает страны ЕАЭС — последний такой визит 19 апреля этого года он совершил в Казахстан.
 
В 2020 году внешнеторговый оборот Республики Татарстан со странами ЕАЭС составил 1 млрд 584 млн долларов. На территории государств — членов союза проживают около 337 тыс. татар. В вузах Татарстана обучаются 18 512 иностранных студентов, среди которых 1694 представителя государств ЕАЭС.

минниханов рустам евразийский экономический союз
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