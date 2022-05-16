Президент Татарстана встретился с аграриями Чистопольского района

Фото: пресс-служба Президента РТ

В понедельник, 16 мая, Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Чистопольском районе. Он также встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений.

Минниханов обсудил вопросы подготовки кадров для сельского хозяйства и пообещал решить вопросы, которые были подняты на встрече с сельчанами, передает пресс-служба Президента РТ.

В этом году на поддержку сельского хозяйства в Чистопольском районе федеральный и республиканский бюджеты выделили 61,2 млн рублей. Деньги пойдут на увеличение поголовья скота на молочных фермах, закупку кормов, ремонт и оснащение ферм, закупку техники.

Как сообщил глава района Дмитрий Иванов, сегодня 70% площадей посеяно, нужна неделя для завершения.

Министр сельского хозяйства РТ Марат Зяббаров обратил внимание, что в районе есть снижение по поголовью. К концу года руководство района обещает увеличение на 600 голов коров.