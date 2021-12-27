Президент Татарстана вручил ключи от 31 автомобиля городским и районным СМИ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил ключи от 31 нового автомобиля Lada Granta и Lada Vesta городским и районным средствам массовой информации, в том числе ИА «Татар-информ». Торжественная церемония состоялась на площадке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«От того, как быстро вы донесете информацию, во многом будет зависеть успех наших проектов. Работники средств массовой информации должны быть мобильными. Я понимаю, что в городе еще можно быстро перемещаться на общественном транспорте и такси, но и в районах у журналистов много перемещений. Поэтому эти автомобили будут серьезной поддержкой в вашей работе», – сказал Президент РТ руководителям городских и районных СМИ.

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Рустам Минниханов также поблагодарил журналистов за работу и поздравил их с наступающим Новым годом.

Сертификат на автомобили Президент Татарстана вручил генеральному директору АО «Татмедиа» Шамилю Садыкову.