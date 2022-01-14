Президент Татарстана вручил госнаграды отличившимся работникам прокуратуры

фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» прошло мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры. Ежегодно открывающее череду профпраздников, в этом году событие носит особый характер — исполнилось 300 лет со дня образования прокуратуры, напомнил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В этом году мы отмечаем крупную юбилейную дату, поэтому сегодняшнее мероприятие носит, безусловно, особый характер, — приводит слова руководителя республики его пресс-служба. — Приятно видеть в зале сразу несколько поколений прокурорских работников: маститых, заслуженных ветеранов, опытных действующих профессионалов, а также молодых, подающих надежды специалистов. Это, пожалуй, лучший показатель преемственности поколений, которая неразрывной нитью связывает всю историю российской прокуратуры».

По его словам, прокуратура Татарстана всегда достойно выполняла поставленные перед ней задачи. Сотрудники ведомства поддерживают законность и правопорядок в РТ, посвящая свою жизнь защите интересов граждан, общества и государства.

«Прошедший год не стал исключением. Вы также добились восстановления прав тысяч простых людей, оперативно вмешивались в разрешение социально острых вопросов, эффективно реагировали на выявленные нарушения. Во многом благодаря вашим усилиям нам удается сохранять тонкий баланс между интересами всех элементов и институтов гражданского общества», — заявил Минниханов, обращаясь к участникам мероприятия.

В рамках торжества состоялось вручение госнаград отличившимся работникам прокуратуры.