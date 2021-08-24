Президент Татарстана в Москве принял участие в съезде партии «Единая Россия»

Сегодня в Москве состоялся второй этап съезда партии «Единая Россия», участниками которого стали в том числе 12 делегатов от Татарстана. Главной темой повестки дня стало принятие народной программы партии на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

На мероприятие были приглашены и члены генерального, высшего советов партии, одним из которых является Президент Татарстана, лидер регионального партийного списка Рустам Минниханов.

Выступая на заседании, Президент России Владимир Путин отметил, что программу партии действительно можно назвать народной, так как в нее удалось включить предложения и инициативы граждан.

«Второй этап съезда, который проходит сегодня, призван не просто принять эту программу. По сути „Единая Россия“ берет на себя политическое, моральное обязательство — добиться реализации заявленных планов. Это большая, если не сказать огромная, ответственность», — подчеркнул он.

Мнение главы государства поддержал и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он напомнил, что реализация народной программы — это большая ответственность партии, обязательство, которое она обязательно должна выполнить.

«Это не набор лозунгов. Там абсолютно конкретные вещи, — заметил Медведев. — <...> Нам нужно понимать, что предложения не закончатся сегодняшними решениями. Этот механизм можно было бы сделать работающим на постоянной основе».

Жители Татарстана тоже принимали участие в создании народной программы партии. Так, заявки принимались на специальном сайте, озвучивались во время встреч, оставлялись через сервис «Мой депутат». По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Фарида Мухаметшина, татарстанцы стали активными участниками программы и показали свою заинтересованность в предстоящих выборах.

«Мы постараемся решения по всем волнующим наших жителей вопросам определить в виде федеральных и республиканских законов», — заявил он.

Итогом второго съезда партии стало принятие народной программы. Как сообщили в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия», следующий этап съезда состоится после проведения думских выборов.