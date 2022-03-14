Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ООО ТК «Майский»
Президент РТ Рустам Минниханов посетил ООО ТК «Майский», где ему рассказали, что предприятие продолжает активно развивать собственную систему биологической защиты растений (биометод), отвечающую всем международным передовым стандартам с годовым объемом более 1,2 млрд особей. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Сейчас для бесперебойного обеспечения производства тарой на предприятии запущена линия полного цикла по производству гофра-тары с годовым объемом 10 млн шт.
ООО ТК «Майский» — лидер России по урожайности овощей защищенного грунта, которая соответствует передовому уровню Европейских производителей: огурцы до 210 кг/м2., томаты до 113 кг/м2. Площадь зимних теплиц — 35 гектар. Производит 43 тысяч тонн овощей в год.