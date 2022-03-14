Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил ООО ТК «Майский»

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Президент РТ Рустам Минниханов посетил ООО ТК «Майский», где ему рассказали, что предприятие продолжает активно развивать собственную систему биологической защиты растений (биометод), отвечающую всем международным передовым стандартам с годовым объемом более 1,2 млрд особей. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Сейчас для бесперебойного обеспечения производства тарой на предприятии запущена линия полного цикла по производству гофра-тары с годовым объемом 10 млн шт.

ООО ТК «Майский» — лидер России по урожайности овощей защищенного грунта, которая соответствует передовому уровню Европейских производителей: огурцы до 210 кг/м2., томаты до 113 кг/м2. Площадь зимних теплиц — 35 гектар. Производит 43 тысяч тонн овощей в год.