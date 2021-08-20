Президент Татарстана рекомендовал педагогам пройти вакцинацию от Covid-19

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал педагогов пройти вакцинацию от Covid-19. Об этом руководитель республики заявил на августовском совещании работников образования в Актаныше.

«К сожалению, пандемия никуда не ушла. Ситуация напряженная. Прежде всего нужно беречь себя и своих близких. А педагог находится в контакте с людьми каждый день. Вакцины есть, они самые надежные. Российские вакцины – одни из лучших в мире. Официально могу сказать, что среди вакцинированных у нас смертельных случаев нет. Есть случаи, когда вакцинированные заболевают, но болезнь проходит легче», – обратился Президент РТ к собравшимся.

По его мнению, студенты тоже должны пройти вакцинацию, поскольку зафиксировано немало случаев, когда молодые люди тяжело переносят эту болезнь.

Минниханов упомянул, что сам привился, также вакцинацию от нового коронавируса прошли Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Позицию Президента Татарстана поддержал Шаймиев, который тоже убежден, что необходимо вакцинироваться. «Когда ты себя оберегаешь, ты оберегаешь других. Вот смысл в чем», – подчеркнул он.

Ранее в Минздраве республики назвали причины снижения темпов вакцинации от Covid-19, о чем сообщало ИА «Татар-информ».