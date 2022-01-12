Президент Татарстана: Владимир Путин уделяет огромное внимание исламскому миру

Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание работе с исламским миром, заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Все так совпало: и 1100-летие, и то, что глава государства Владимир Владимирович Путин уделяет огромное внимание работе с исламским миром. И мы видим результат. Необходимо отметить юбилей на достойном уровне. Наша задача — сохранить традиции ислама. Сегодня мы видим, что происходит в мире. К сожалению, разные деструктивные силы под названием ислам пытаются проповедовать то, что вообще не свойственно исламу. Поэтому наша задача — удержать те традиции, которые пронесли до наших дней наши предки», — отметил он.

Минниханов напомнил об участии Владимира Путина в создании Болгарской исламской академии, которая была открыта в 2016 году. Сегодня здесь созданы все условия для изучения богатого многовекового богословского наследия мусульман России, диалога представителей различных исламских религиозно-правовых школ.

«Деятельность академии в первую очередь направлена на единение мусульманской уммы страны на основе традиционных для российских мусульман ценностей», — сказал Президент РТ.

Также руководитель республики напомнил, что возрождение исторических объектов и памятников на территории Татарстана также проходило при участии главы государства.

«Прежде всего мы сегодня должны поблагодарить Владимира Владимировича Путина, когда Минтимер Шарипович [Шаймиев] обратился к нему с идеей возрождения. Это было не только морально, но и финансово подкреплено через федеральный бюджет», — отметил Минниханов.