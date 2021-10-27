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Ру Тат
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27 октября 2021  15:15

Президент Татарстана провел заседание Совета директоров ПАО «Татнефть»

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Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Доме Правительства РТ очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На заседании рассмотрены итоги исполнения бюджета компании за 9 месяцев 2021 года, утвержден бюджет на ноябрь этого года.

Участники заседания заслушали информацию о реализации стратегических инициатив компании по уменьшению карбонового следа. 

Совет директоров одобрил ход внедрения в компании системы КПЭ и ее интеграцию с системой мотивации с учетом целей по предотвращению изменения климата.

Кроме того, на совете директоров рассмотрен прогноз финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» на 2022 год.

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