Президент Татарстана провел заседание Совета директоров ПАО «Татнефть»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Доме Правительства РТ очередное заседание совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На заседании рассмотрены итоги исполнения бюджета компании за 9 месяцев 2021 года, утвержден бюджет на ноябрь этого года.

Участники заседания заслушали информацию о реализации стратегических инициатив компании по уменьшению карбонового следа.

Совет директоров одобрил ход внедрения в компании системы КПЭ и ее интеграцию с системой мотивации с учетом целей по предотвращению изменения климата.

Кроме того, на совете директоров рассмотрен прогноз финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» на 2022 год.