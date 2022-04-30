news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Религия
30 апреля 2022  21:26

Президент Татарстана принял участие в республиканском ифтаре

news_top_970_100

В субботу, 30 апреля, Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в Республиканском ифтаре - 2022. В этом году более 8 тысяч мусульман республики провели разговение в выставочном центре «Казань Экспо».

Мероприятие началось задолго до вечера. В выставочном центре организовали халяль-маркет. Затем прошел показ исламской моды.

Далее началось чтение Корана, затем наступило время молитвы. Завершился вечер коллективным разговением.

Характерная черта поста во время месяца Рамадан - есть и пить нельзя до наступления темноты. Как только последний луч солнца скроется за горизонтом, верующий может приступить к трапезе. Ифтар - это вечернее разговение во время поста. Проводится до или после вечерней молитвы. Начинается сразу после захода солнца. 

#Рустам Минниханов #рамадан #ифтар
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100