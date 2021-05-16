Президент Татарстана прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

Рустам Минниханов прибыл в Туркменистан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Президента РТ.



В международном аэропорту Ашхабада его встретил заместитель Председателя Правительства Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Во время визита у Рустама Минниханова запланирована двусторонняя встреча с Президентом Туркменистана, а также переговоры в расширенном составе.



Ранее Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел поступивший в страну первый медицинский вертолет «Ансат», произведенный на Казанском вертолетном заводе.