Минниханов предупредил подписчиков в соцсетях об ухудшении погоды

Президент Татарстана Рустам Минниханов предупредил своих подписчиков в социальных сетях о предстоящем снегопаде.

«Синоптики обещают метель в Татарстане. Будьте осторожны на дорогах, особенно в ночное время. Юлларда сак булыгыз! („Будьте осторожны на дорогах!“ по-татарски — прим. Т-и)» — написал руководитель республики на своих страницах в соцсетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте».

«Наш президент быстрее предупредит о погоде, чем эти синоптики!», «Благодарим за предупреждение!» — отреагировали подписчики в комментариях.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ предупредил казанцев об аномальном тепле и снегопаде.