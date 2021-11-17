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Ру Тат
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Погода
17 ноября 2021  17:34

Минниханов предупредил подписчиков в соцсетях об ухудшении погоды

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Президент Татарстана Рустам Минниханов предупредил своих подписчиков в социальных сетях о предстоящем снегопаде. 

«Синоптики обещают метель в Татарстане. Будьте осторожны на дорогах, особенно в ночное время. Юлларда сак булыгыз! („Будьте осторожны на дорогах!“ по-татарски — прим. Т-и)» — написал руководитель республики на своих страницах в соцсетях Instagram, Twitter и «ВКонтакте».

«Наш президент быстрее предупредит о погоде, чем эти синоптики!», «Благодарим за предупреждение!» — отреагировали подписчики в комментариях. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что профессор КФУ предупредил казанцев об аномальном тепле и снегопаде.

#прогноз погоды #рустам минниханов
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