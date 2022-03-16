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Ру Тат
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Политика
16 марта 2022  19:04

Президент Татарстана предложил увеличить финансовую поддержку производителей спецтехники

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов Российской Федерации с участием Президента России Владимира Путина предложил поддержать производителей спецтехники.

По его словам, специальная техника нужна для реализации крупных строительных и дорожных работ. В связи с этим Рустам Минниханов считает необходимым увеличить финансовую поддержку производителей спецтехники на их технологическую модернизацию.

«Это позволит отечественным компаниям конкурировать с мировыми брендами и нарастить технологический суверенитет», – подчеркнул Минниханов.

Кроме того, он предложил субсидировать строительным, дорожным и коммунальным организациям часть затрат на оплату первоначального взноса по лизингу отечественной спецтехники. «А, может быть, и без первоначального взноса уже выделять эту технику», – заявил Президент Татарстана.

 

#Рустам Минниханов #спецтехника #строительство
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