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Происшествия
9 декабря 2022  10:29
Елена Саляхова

Президент Татарстана поздравил с Международным днем борьбы с коррупцией

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Президент Татарстана поздравил с Международным днем борьбы с коррупцией
фото: Елена Саляхова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Международным днем борьбы с коррупцией. Сегодня по случаю международного праздника в Казани проходит республиканский антикоррупционный форум. 

Послание Президента республики зачитала журналист Светлана Кадырова.  

«В Международный день борьбы с коррупцией мы заявляем о своей решимости принимать все меры для профилактики коррупции в экономических и социальных сферах жизнедеятельности. Мы системно решаем задачи, и ведем профилактику любых форм коррупции», – говорится в послании Минниханова. 

Президент РТ отметил, что антикоррупционная профилактика, прежде всего, должна касаться воспитания молодежи. 

«Надеемся на антикоррупционную поддержу со стороны жителей республики», – подытожил Рустам Минниханов.

Форум проходит в технопарке ИТ-парк им. Башира Рамеева. Здесь собрались представители министерств и ведомств. Ведущими участниками форума стали председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, председатель общественной палаты республики Зиля Валеева и замруководителя СУ СКР по РТ Марсель Дулкарнаев.

#президент Татарстана #антикоррупция
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