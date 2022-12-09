Президент Татарстана поздравил с Международным днем борьбы с коррупцией

фото: Елена Саляхова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с Международным днем борьбы с коррупцией. Сегодня по случаю международного праздника в Казани проходит республиканский антикоррупционный форум.

Послание Президента республики зачитала журналист Светлана Кадырова.

«В Международный день борьбы с коррупцией мы заявляем о своей решимости принимать все меры для профилактики коррупции в экономических и социальных сферах жизнедеятельности. Мы системно решаем задачи, и ведем профилактику любых форм коррупции», – говорится в послании Минниханова.

Президент РТ отметил, что антикоррупционная профилактика, прежде всего, должна касаться воспитания молодежи.

«Надеемся на антикоррупционную поддержу со стороны жителей республики», – подытожил Рустам Минниханов.

Форум проходит в технопарке ИТ-парк им. Башира Рамеева. Здесь собрались представители министерств и ведомств. Ведущими участниками форума стали председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, председатель общественной палаты республики Зиля Валеева и замруководителя СУ СКР по РТ Марсель Дулкарнаев.