Президент Татарстана посетил турнир «Кубок Мира и Добра»

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил теннисный турнир «Кубок Мира и Добра», который проходит на территории KAZAN RING. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В турнире принимают участие юные победители региональных соревнований, а также ветераны, любители, представители спортивной индустрии, участники турнира ITF15 Kazan open 2021.

В рамках деловой программы состоится сессия на тему «Развитие теннисной индустрии в России: драйверы и проблемы отрасли».

Президент республики положительно оценил инициативу проведения подобных спортивных мероприятий, популяризирующих занятия спортом и здоровый образ жизни.