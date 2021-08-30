Президент Татарстана посетил праздничные скачки в честь Дня республики

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил конноспортивный комплекс «Казань», где традиционно прошли скачки, приуроченные ко Дню республики. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Всего в программе праздника было 14 заездов. Главным событием дня стал заезд на приз Президента Татарстана. Самым быстрым в этой гонке стал конь Бернардино Чарм с наездником Станиславом Гончаровым. Приз победителю вручил вице-премьер РТ Василь Шайхразиев.

Праздничные мероприятия организованы при поддержке Минсельхозпрода Татарстана. В вестибюле спорткомплекса в рамках ярмарки-экспозиции была представлена продукция республиканских сельхозпроизводителей.