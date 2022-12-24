Президент Татарстана посетил научно-образовательную конференцию Collab Day в Альметьевске

Фото: пресс-служба Президента РТ

В Альметьевске прошла научно-образовательная конференция Collab Day, к которой присоединился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Участники обсудили трансформацию системы науки и образования в России и в мире, новые вызовы и создание среды для воспитания талантов.

Название конференции Collab Day основывается на принципе, что будущее отдельного бизнеса, региона и страны в целом связано с образованием и наукой, построенной на их максимальной коллаборации. Мероприятие собрало магистрантов передовой инженерной школы по программе «Искусственный интеллект в биотехнических системах», молодых лидеров в сфере IT, научных работников АГНИ, специалистов группы «Татнефть» и других.

Главной темой обсуждения стала концепция передовой инженерной школы ИТМО-АГНИ-«Татнефть». Ее философия связывает устойчивое будущее с системной трансформацией науки и образования.

Напомним, в рамках передовой инженерной школы ИТМО планируется развивать актуальные сетевые образовательные программы.

На мероприятии также были выставлены презентационные стенды победителей конкурса отдельных научных групп – молодых лидеров «High-Tech биотех». Организаторами конференции выступили Университет ИТМО (Санкт-Петербург) и Альметьевский государственный нефтяной институт (АГНИ), сообщает пресс-служба Президента РТ.