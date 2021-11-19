Президент Татарстана посетил дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочего визита в Кыргызстан посетил дом-музей Чингиза Айтматова в столице этой страны Бишкеке. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Музей писателя расположен в государственной резиденции «Ала-Арча» в окрестностях Бишкека. В этом доме Айтматов провел последние двадцать лет жизни с 1986 года.



Дом-музей включает семь комнат. Здесь сохранена обстановка, находятся личные вещи писателя и его рукописи. Отдельная часть экспозиции посвящена многочисленным наградам Айтматова. На втором этаже расположены рабочий кабинет, спальня и библиотека прозаика.

Сегодня коллекция музея пополнилась еще одним экспонатом. Казанский федеральный университет передал учреждению родословную жившей на территории нынешнего Кукморского района РТ семьи Утямышевых — предков Чингиза Айтматова по материнской линии. Эта запись сделана в 1830 году.

В фотогалерее помимо прочих экспонатов размещены и снимки со встреч Айтматова с первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым.

Во второй половине дома живет сын писателя Эльдар Айтматов с семьей. Там же базируется Международный фонд Чингиза Айтматова, который занимается культурно-просветительской деятельностью. Организацию в 2000 году основал сам писатель, сейчас ею управляют его дети. Музей пользуется популярностью как у жителей Кыргызстана, так и у иностранных гостей.