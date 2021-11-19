Президент Татарстана посетил Центр развития образования КФУ в Кыргызстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Центр развития образования Казанского (Приволжского) федерального университета в Кыргызской Республике. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.



Центр был создан в 2021 году совместно с Салымбеков Университетом. Одним из ключевых направлений работы Салымбеков Университета является медицинское образование. Вуз готовит по международным стандартам востребованные в Кыргызстане и за рубежом высококвалифицированные медицинские кадры. Помимо прочего, вуз обучает студентов по таким направлениям, как бизнес-управление, IT, инженерия, сельское хозяйство.

Совместный центр направлен на развития сотрудничества между КФУ и научно-образовательными организациями Кыргызстана. В состав центра входит аудиторный и лабораторный фонд.

Кроме того, центр нацелен на поддержку и развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок. Он проводит научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, осуществляет инновационную и научно-техническую деятельность, экспертные, консультативные и аналитические работы и услуги, ведет подготовку кадров.

Помимо этого, центр организует обучение потенциальных мигрантов основам русского языка, права и истории России для получения соответствующего сертификата.