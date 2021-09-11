Президент Татарстана поручил Правительству следить за ценами на сельхозпродукцию

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Правительству следить за ценами на сельхозпродукцию. Об этом руководитель республики сказал на субботнем совещании после доклада главы Минсельхозпрода РТ Марата Зяббарова об уборке технических сельхозкультур и осеннем севе.

Президент напомнил, что в республике стартовали традиционные осенние сельхозярмарки.

«Мы понимаем, что в этом году у аграриев есть определенные проблемы, лето было засушливым. Но овощи и картофель мы завезем в достаточном объеме. Сельхозпредприятия, которые имеют мелиоративные системы, готовы обеспечить эту работу. Во всех наших городах должны быть удобные площадки. Эта работа должна быть организована. Следите за ценами и, самое главное, за качеством продукции», — подчеркнул руководитель республики.

Глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров доложил, что в республике продолжаются работы по уборке сельхозкультур. Так, на зерно обмолочено 13,5 тыс. гектаров кукурузы (24% от площадей). Намолот составляет 43,2 тыс. тонн. Зяббаров допустил увеличение площадей под кукурузу на следующий год, поскольку данная культура даже в засушливых условиях при соблюдении технологических требований дает урожай в 2-3 раза выше зерновых колосовых.

Уборка сахарной свеклы выполнена на 21%. Выход сахара — 16,7% (+1,9 % к 2020 году). Министр заметил, что свекловичная отрасль в этом году не доберет почти 1,3 млн тонн корней к среднепятилетнему показателю.

По обеспечению населения картофелем проблем не ожидается, доложил Зяббаров. На сегодня убран 21% площади, урожайность в среднем составляет свыше 155 центнеров с гектара.

Отдельно Марат Зяббаров рассказал об озимом севе. На сегодня посеяно 420 тыс. гектаров озимых (81% к прогнозу). Перевыполнили план Арский (16,2 тыс. га), Атнинский (6,3), Кукморский (6,8), Пестречинский (10,4) и Сабинский (7,6) районы, где удельный вес озимых свыше 30% от зернового клина. В последние дни на значительной территории республики прошли продуктивные дожди, что позволит получить всходы.