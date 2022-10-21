Президент Татарстана поручил организовать отдых детей во время осенних каникул

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил чиновникам организовать отдых детей на осенних каникулах. Он сказал об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Через неделю начинаются школьные каникулы. В это время мы должны организовать отдых для наших школьников. Это касается культурно-массовых и спортивных мероприятий. Также особое внимание следует уделить обеспечению безопасности детей», — подчеркнул Минниханов.

Поручение организовать соответствующую работу совместно с главами муниципалитетов и во взаимодействии с МВД Президент Татарстана дал руководителям Министерства образования и науки, Министерства по делам молодежи, Министерства спорта и Министерства культуры.