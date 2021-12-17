Президент Татарстана попросил ГИБДД усилить контроль за байкерами

Нужно усилить контроль за мотоциклистами на дорогах Татарстана. Об этом на совместном заседании Кабинета Министров Татарстана и Коллегии МВД по РТ по обеспечению безопасности дорожного движения заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он напомнил о случаях, когда мотоциклисты попадали в жесткие ДТП, к тому же они часто доставляют неудобства жителям.

«Они шумят, газуют, летят как сумасшедшие снаряды. И ведь они могут создавать таким образом угрозу как для других участников движения, так и для пешеходов», – высказался Минниханов.

Президент республики попросил ГИБДД усилить контроль за байкерами. Это поможет повысить уровень культуры на дорогах Татарстана.