Президент Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО «Газпром»

Татарстан и ПАО «Газпром» обновили соглашение о сотрудничестве. Предыдущий документ датировался мартом 2001 года. Участниками церемонии сегодня стали Президент республики Рустам Минниханов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО „Газпром“ Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась сегодня в рамках рабочего визита Президента РТ в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Новое соглашение между республикой и ПАО без ограничения срока. Такой документ подчеркивает заинтересованность сторон ряде проектов, в том числе догазификации, развитии мощностей по производству, доставке и применению газа в качестве моторного топлива, создании газосберегающих технологий и других сферах.