Президент Татарстана открыл новую врачебную амбулаторию в Зеленодольском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеоконференции открыл врачебную амбулаторию в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района.

«Объект сельский, он находится в Зеленодольском районе. Амбулатория построена в кратчайшие сроки, ее стоимость 44 миллиона рублей, и она способна принять порядка ста пациентов в день. Эта амбулатория была необходима, она будет обслуживать порядка 9 тысяч человек», – отметил Рустам Минниханов.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Медицинский объект построен по программе модернизации первичного звена, в этом году программа включена в нацпроект «Здравоохранение». Глава республики поблагодарил Президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову и министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. К слову, Татьяна Голикова и Михаил Мурашко следили за открытием по видеосвязи.

Нижне-Вязовская врачебная амбулатория Зеленодольской ЦРБ будет обслуживать жителей 18 населенных пунктов.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

В Зеленодольский район для торжественного открытия прибыли заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, а также глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и главврач Зеленодольской центральной больницы Эльмир Гатин.